Новосибирск, 4 августа, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Российскими учеными из Новосибирского госуниверситета, Института физики полупроводников и НИИ терапии и профилактической медицины создана методика экспресс-диагностики онкологических заболеваний посредством спектроскопии, сообщает пресс-служба НГУ.

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Методика основана на исследовании спектров комбинационного рассеяния света в плазме крови. Ученые выяснили, что плазма крови больных раком и здоровых людей различается по уровню содержания белков и каротинов, который дает хорошо заметные пики в спектрах рассеяния света

Для анализа по этой методике необходимо очень малое количество плазмы крови, а сама диагностика продолжается не более двух-трех минут. После проведения первичного анализа тип рака можно уточнить методом биохимического анализа.

Создатели методики указывают, что внедрение их метода диагностики рака с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния света потребует создания и производства подходящих портативных приборов, так как установки обычного типа для научных исследований слишком массивны, дорогостоящи и нуждаются в квалифицированном обслуживании. Тем не менее, ученые утверждают, что наработки для производства простых и дешевых спектрометров у новосибирских производителей уже есть.

Если удастся наладить массовое производство компактных и недорогих спектрометров, то экспресс-анализ рака можно будет делать в любой районной поликлинике.