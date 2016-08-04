Москва, 4 августа, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Участники межрегионального сообщества, осуществлявшего на территории России незаконную банковскую деятельность, задержаны сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ при содействии специалистов Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Об этом сообщила официальный представитель пресс-службы МВД России Ирина Волк.

wallspaper.ru Фемида

Как пояснила Волк, участники сообщества, не имея лицензии, проводили на территории ряда российских областей (Московская область, Южный и Северо-Кавказский федеральный округа) финансовые операции.

«В их распоряжении находились реквизиты более сотни юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания, а также вывода за рубеж», — сказала Волк.

Также она отметила, что участники сообщества незаконно проводили кассовое обслуживание и инкассацию, а также конвертацию, взимая 6,5 — 8,5 процентов с транзакции. По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества и участие в нём» УК РФ.

Межрегиональная группировка, о которой идёт речь, за время своей незаконной деятельности «легализовала» 50 млрд руб. При этом аферисты получили прибыль на сумму порядка трёх миллиардов рублей, пишет газета «Коммерсантъ».

Издание уточняет, что средства могли быть направлены в том числе и на финансирование террористических организаций, включая действующие на территории Сирии.