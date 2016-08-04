Москва, 4 августа, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Сотрудники МВД обнаружили нарколабораторию и задержали подозреваемого в хранении наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице. В ходе проверки на Кутузовском проспекте, сотрудники полиции остановили мужчину, у которого при себе обнаружили амфетамин. Увидев полицейских, он попытался уничтожить наркотики.

pixabay.com Колбы. Пробирки. Лаборатория

«При обыске в гараже задержанного, расположенного в районе Царицыно, были обнаружены колбы, весы, прекурсоры для изготовления наркотических веществ. Все изъятое направлено на экспертизу», — заявили в пресс-службе.

Добавим, задержанный 30-летний мужчина был ранее неоднократно судим.

По данному факту возбуждено уголовное дело «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.