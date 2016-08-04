Москва, 4 августа, 2016, 11:52 — ИА Регнум. В I полугодии 2016 года в России родились 928,4 тысячи детей, что на 1,6 тысячи детей больше, чем в январе — июне 2015 года. Об этом сегодня, 4 августа, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на совещании с регионами, в которых сложилась неблагоприятная ситуация с рождаемостью, сообщили в Минтруде РФ

Кирилл Лемох. Родительская радость

Рост числа родившихся отмечен в 32 субъектах. В Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и Сахалинской области рост числа рождений составил более 6%. В январе — июне 2016 года умерли 960,6 тысячи человек. Это на 27,5 тысячи человек или на 2,8% меньше, чем за соответствующий период 2015 года.

В первом полугодии в 77 регионах зафиксировано снижение числа умерших. «Наиболее высокие темпы снижения числа умерших, более 7%, отмечены в Республике Алтай, Забайкальском крае, Оренбургской, Костромской областях, Чукотском автономном округе», — сказал Топилин.

В июне 2016 года родилось 165,9 тысячи детей; умерли 156,5 тысячи человек (на 4,8 тысячи человек или на 2,9% меньше, чем в июне 2015 года). «Таким образом, в июне зафиксирован естественный прирост населения в 9,4 тысячи человек», — заявил министр.

«Отстающие регионы в ближайшее время должны самым тщательным образом проанализировать ситуацию и предложить эффективные меры стимулирования рождаемости с учетом своей специфики. Задача — повысить уровень рождаемости в регионе», — подчеркнул глава Минтруда.

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Между тем, как сообщало ИА REGNUM, за январь — май 2016 года в России число умерших превысило число родившихся. Так, за 4 месяца родились 762,5 тысячи детей, умерли 804,1 тысячи человек.

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