Калининград, 4 августа, 2016, 11:51 — ИА Регнум. В Калининграде в вымогательстве взятки в размере 50 евро подозревается сотрудник таможни, работающий в Калининградском морском торговом порту. Как сообщили сегодня, 4 августа, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной таможни, взятка выявлена службой по противодействию коррупции Калининградской областной таможни.

kscport.ru Калининградский морской торговый порт

По данным ведомства, взятку таможенник вымогал с судового агента после того, как установил факт неуведомления таможенного органа о совершении операций по погрузке товаров на судно. Действия судового агента подпадали под ст. 16.13 КоАП РФ («Совершение грузовых или иных операций с товарами, находящимися под таможенным контролем, без разрешения или уведомления таможенного органа»).

За отказ составлять протокола об этом административном правонарушении таможенник попросил с представителя судовладельца 50 евро. Вид груза, готовящегося к перевалке, в таможне назвать отказались.

В настоящее время возбуждено уголовное по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

ИА REGNUM уточняет, что последний раз калининградская таможня выявляла в своих рядах взяточника в феврале 2016 года. Тогда был задержан инспектор Мамоновского таможенного поста (граница с Польшей), потребовавший с участника ВЭД 3000 рублей за «освобождение» от уплаты дополнительных таможенных платежей.