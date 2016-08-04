Пекин, 4 августа, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Власти провинций Сычуань, Ганьсу и Шэньси выступили с инициативой создания единого парка-заповедника больших панд. Огромный заповедник раскинется на тысячах кв. км и охватит территории сразу трех провинций.

(сс) Cimberley Панда

Главной целью создания заповедника станет сохранение естественной среды обитания бамбуковых медведей, а также стимуляция панд к размножению в дикой природе, пишет «Синьхуа».

Заповедник охватит более десятка городов и уездов. В планах властей объединить Национальный заповедник панд с всемирно известными природными парками, известными своими пейзажами.

Согласно последним данным, общая численность диких гигантских панд в Китае составляет около 1,8 тыс. животных. Изменение природных условий и техногенное вмешательство в жизнь бамбуковых медведей привело к тому, что 22 из 33 подвидов больших панд находятся под угрозой исчезновения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 29 июня в Национальном заповеднике больших панд в провинции Сычуань появились на свет два детеныша бамбуковых медведей. Медвежата появились на свет с разницей в 30 минут. Вес малышей составил 186 и 68 граммов.