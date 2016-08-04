Тбилиси, 4 августа, 2016, 11:49 — ИА Регнум. «Ассоциация молодых юристов Грузии» критикует экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и вслед за уличением его как иностранного гражданина в незаконной предвыборной агитации в пользу своей партии обвиняет также в притеснении и принуждении к молчанию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Все началось с факта представления «Единым национальным движением» своих мажоритарных кандидатов в Батуми, где было распространено видеообращение экс-президента Саакашвили к населению города, содержавшее элементы предвыборной агитации в пользу ЕНД. Ассоциация молодых юристов сочла это обращение нарушением законодательства Грузии, исходя из того, что Михаил Саакашвили утратил гражданство Грузии и в настоящее время является иностранным гражданином (гражданином Украины).

Неправительственная организация также отметила, что факт, происшедший в Батуми 31 июля, был не первым случаем нарушения Михаилом Саакашвили законодательства в ходе нынешней предвыборной кампании.

Исходя из этого и основываясь на положениях действующего Избирательного кодекса, Ассоциация молодых юристов обратилась к ЦИК и потребовала применения к Михаилу Саакашвили санкций, в частности, наложения штрафа в размере 2000 лари.

Экс-президент не замедлил с ответом и на своей странице в сети Facebook написал, что удивлен позицией неправительственной организации, к которой питает большое уважение.

«Меня немного удивляет, что Ассоциация молодых юристов Грузии, которую я действительно очень уважаю, имеет столько времени и средств, чтобы на фоне существующей в Грузии совершенно незаконной ситуации, когда на каждом шагу нарушаются права человека, когда запугивают судей и терроризируют граждан, анализировать мои выступления и обращения», — пишет Саакашвили.

Обращаясь к НПО, он просит вспомнить, на каком основании его лишили гражданства Грузии, и уяснить истинные причины этого решения. Саакашвили заявляет, что штрафы его не пугают и что он продолжит бороться с царящим в Грузии беззаконием.

Ассоциация молодых юристов ответила и на эту реплику Саакашвили и подчеркнула, что для нее неприемлема попытка маргинализации ее реакции на нарушение законодательства со стороны экс-президента.

«Организация расценивает заявление бывшего президента как действие, направленное на косвенное ограничение мандата наблюдательной организации и принуждение ее к молчанию», — подчеркивают в НПО.

Что касается факта утраты Михаилом Саакашвили гражданства Грузии, что экс-президент считает незаконным, «Ассоциация молодых юристов» поясняет, что это произошло на законных основаниях в соответствии с Конституцией Грузии после того, как Саакашвили принял гражданство Украины.