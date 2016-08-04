Барнаул, 4 августа, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Доходы бюджета Алтайского края на 2016 год увеличены на 8,3 млрд. рублей, а расходы — на 9,8 млрд. рублей. Поправки в главный финансовый документ региона утвердили сегодня, 4 августа, депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС). По данным официального сайта региона, решение парламентарии приняли единогласно.

ИА REGNUM Барнаул — столица Алтайского края

Как пояснили в комитете Администрации края по финансам, налоговой и кредитной политике, общий объем доходов составит 76,5 млрд. рублей. Увеличение на 8,3 млрд. рублей произошло, в том числе, за счет поступления средств из федерального бюджета на 5,7 млрд. рублей.

В то же время, за счет увеличившихся расходов (теперь они составят 82,1 млрд. рублей, — прим. ИА REGNUM ), дефицит бюджета составит 5,5 млрд. рублей. «Это в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации», — подчеркнули в финкомитете.

Ранее отмечалось, что принятые поправки позволят властям региона дополнительно выполнить ряд расходных обязательств.

В частности, речь идет об увеличении средств на господдержку сельского хозяйства (общая сумма расходов на поддержку этой отрасли в текущем году составит 4 млрд. 526 млн. рублей), на развитие системы отдыха и оздоровления детей (общий объем финансирования указанных целей в 2016 году составил 477 млн. рублей), на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования к 11 сельским населенным пунктам (объем финансирования работ возрастет на 292,5 млн. рублей), на мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности краевых государственных учреждений здравоохранения и социального обслуживания (дополнительно предусмотрено 10 и 15 млн. рублей соответственно).

Также предусмотрены дополнительные средства на реализацию мероприятий по созданию новых мест в школах в размере 537 млн. рублей. На 1 млрд. 261,7 млн. рублей увеличатся расходы дорожного фонда Алтайского края. Почти половину этих средств составят межбюджетные трансферты из федерального бюджета, выделяемые на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с инициативой внесения поправок в бюджет выступил губернатор Алтайского края Александр Карлин. Для этого депутатам АКЗС пришлось собрать внеочередную сессию.

«Позитивный прогноз об увеличении доходной части бюджета Алтайского края оправдался благодаря тому, что в экономике региона удалось сохранить ряд положительных тенденций. Таким образом обеспечен рост собственных доходов», — пояснил ранее глава региона.