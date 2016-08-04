Пекин, 4 августа, 2016, 11:36 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Труба

Командующие вооруженными силами Китая, Пакистана, Афганистана и Таджикистана провели совещание в китайском городе Урумчи, расположенном в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

По итогам встречи было объявлено о создании военной антитеррористической коалиции четырех государств, передает агентство Mehr News со ссылкой на газету «Пакистан».

Участники встречи подчеркнули, что «борьба с терроризмом имеет важное значение для стабильности и мира в регионе». Стороны договорились об обмене разведывательной информацией, а также запланировали совместные военные учения в регионе.

4 августа на пятом форуме «Евразия Экспо» министр иностранных дел Китая Ван И высоко оценил прогресс, достигнутый в развитии проекта китайско-пакистанского транспортного экономического коридора. Глава МИД КНР выступил с докладом «Совместный вклад, возможности и будущее Шелкового пути».

«Строительство Евразийского коридора — важнейший компонент Шелкового экономического пояса, включающего шелковый морской путь. Эти транспортные коридоры укрепляют экономическое, историческое и культурное сотрудничество между Востоком и Западом», — цитирует главу внешнеполитического ведомства Daily Pakistan. По слова Ван И, «проект реализуется при поддержке 70 государств, а также международных и региональных компаний».