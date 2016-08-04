Москва, 4 августа, 2016, 11:49 — ИА Регнум. В 2016 году на поддержку деятельности таксомоторных компаний власти Москвы предусмотрели порядка 160 миллионов рублей, заявил 4 августа руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов. По его словам средства будут выделены из бюджета города.

GörlitzPhotography Такси

На столичный рынок такси будут привлекать новых участников, отметил чиновник. На сегодняшний момент услугами такси ежедневно пользуются порядка 600 тысяч пассажиров. При этом, полностью деятельность таксомоторных компаний в городе не регулируется, а единый тариф услуг таксистов вводить не собираются, подчеркнул он.

«У нас с 2012 года есть программа субсидирования таксомоторной деятельности, на которую мы выделили за эти годы почти 500 миллионов рублей, мы выдаем субсидию таксомоторным компаниям московским, которые компенсируют часть между ставкой рефинансирования и ставкой кредитового банка», — цитирует слова Ликсутова РИАМО.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве таксисты неоднократно выступали против завышенной комиссии компаний-агрегаторов. По словам водителей, возросли затраты на покупку и эксплуатацию машин и на выплаты за посреднические услуги. Ответной реакцией на действия агрегаторов, стало приложение, способное обмануть систему GPS.