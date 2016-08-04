Москва, 4 августа, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 3 августа в ответ на вопрос молодого преподавателя из Дагестана о низких зарплатах молодых специалистов ответил, что на таком поприще много не заработаешь, и посоветовал идти в бизнес. Эти слова прозвучали во время выступления главы российского правительства на молодёжном форуме «Территория смыслов», прошедшем во Владимирской области.

Томас Вебстер. Школьный учитель

Молодёжь горячо приветствовала Медведева на форуме — премьер-министру задавали много вопросов. Преподаватель из Дагестана спросил о заработной плате преподавателей, на которую трудно прожить, ведь зарплата педагогов — 10—15 тысяч рублей, в то время как офицеры силовых ведомств зарабатывают в несколько раз больше.

Медведев ответил, что работа педагогов — это призвание, а за деньгами нужно идти в бизнес. «Я абсолютно уверен, что современный энергичный преподаватель способен не только получать ту заработную плату, которая ему положена по должностному расписанию, но и как-то, так сказать, ещё что-то заработать», — сказал он. Медведев пояснил, что сам он, работая преподавателем, много работал дополнительно — вел семинары, читал лекции, «сводя концы с концами».

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«Но самое главное, еще раз говорю, — это личный выбор. Меня часто об этом спрашивают: и по учителям, и по преподавателям. Знаете, это призвание. А если хочется деньги зарабатывать — есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес», — подытожил премьер-министр.

Заявление Медведева всколыхнуло как блогосферу, так и соцсети. Пользователи возмутились словами российского премьера с призывом к учителям идти за деньгами в бизнес.

Так, пользователь соцсети «ВКонтакте» Евгений Буркин из Москвы написал: «Одним призванием сыт не будешь… Кушать тоже хочется, да и одеваться прилично тоже не помешает».

Юрий Захаров из Тюмени вспомнил знаменитый мифический отрывок из цитаты Ленина, не исключив взаимосвязи персонажа этого отрывка с главой правительства: «Кто-то говорил, что государством может управлять любая кухарка. Не из этих ли он?«

Москвич Илья Андреевич дал совет Медведеву: «Надо вообще тогда брать налог за преподавание! А не зарплаты разбазаривать!«

В свою очередь, житель Брянска Александр Бесков пожелал увидеть Медведева в необычной роли: «Ему бы стендап-шоу какое устроить, не перестает радовать».

В то же время житель Донецка Александр Парфирьев уверен, что, осуществив переход из преподавания в бизнес-сферу, учителя пойдут из огня да в полымя: «Конечно, а в бизнесе душить налогами, проверками будут!«

Петербурженка Елена Михеева не уверена в адекватности высказываний премьера: «Что-то у Медведева крышу сносит, говорит, не думая, такие вещи… Ответил мужчине-учителю, что, если учителей не устраивает зарплата, можно уйти в другую сферу, в бизнес, например… А детей в школе кто учить будет? В Петербурге нет ни одной школы, на 100% укомплектованной. Где его копирайтеры? Пусть ему речи пишут, а то скоро из-за него в стране начнутся волнения».

Галина Щербак из Мурманска огорчилась заявлениям премьер-министра: «Непонятно только, почему работа по призванию не может достойно оплачиваться. Очень огорчил. Прямо совсем печально становится, когда понимаешь направление мыслей тех, кто стоит у руля страны. Поэтому, наверное, обучение сейчас плавно, но верно трансформируется в бизнес».

Отреагировал на заявление Медведева и сегмент пользователей сервиса Twitter. Так, пользователь Alexustas вспомнил знаменитый сериал Breaking Bad («Во все тяжкие»), главный герой которого учитель химии Уолтер Уайт вынужден зарабатывать на жизнь изготовлением химических наркотиков. «Один мой знакомый учитель химии после высказывания Медведева решил заняться бизнесом!» — написал Alexustas, сопроводив свой твит скриншотом из сериала.

Пользователь Fred_ino отреагировал на часть фразы премьера, в которой фигурировали силовики: «Медведев скромно умолчал, что силовики уже давно сидят в бизнесе».

В свою очередь, Willi_rusland не исключил, что после слов Медведева стоит готовиться к худшему: «В начале 90-х учителя от голода подались в «бизнес» — семечки на базаре продавать. Видимо, Медведев готовит нас к чему-то страшному».

Саркастически отреагировал на слова Медведева пользователь Antonsemakin: «Медведев посоветовал недовольным зарплатой учителям ехать воевать в ДНР».

Некоторые пользователи и вовсе вспомнили русских классиков. Так, 23kiskis вспомнил Пушкина: «О, сколько нам открытий чудных Медведев Дима подарил…«

Помимо высказываний, популярностью в комментариях пользовались мемы с кадрами из сериала «Во все тяжкие», а также картинка с изображением Дмитрия Медведева и надписью «Ничего личного, только бизнес».