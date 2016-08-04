Ярославль, 4 августа, 2016, 11:28 — ИА Регнум. День города — самый посещаемый в Ярославле праздник. 75% населения города считает, что его необходимо проводить и впредь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МКУ «Институт развития стратегических инициатив».

ИА REGNUM

Социологическое исследование, проведенное ИРСИ, показало, что больше Дня города ярославцев интересует только 9 мая и Масленица. При этом обязательной составляющей праздников должны быть концертная программа, конкурсы, игры для детей, познавательные мероприятия и даже историческая реконструкция.

«В зависимости от возраста предпочтения меняются: молодежь предпочитает активные развлечения, а люди постарше хотят, чтобы их отдых был не только веселым, но и полезным», — отмечается в исследовании ИРСИ.

Оценивая проводимые в городе массовые празднования, 60% опрошенных ярославцев отмечает их хорошую организацию, 46% — выступление интересных коллективов, 37% одобрили хорошую музыку, а 17% — недорогие сопутствующие товары.

При этом 37% респондентов недовольны дороговизной продуктов в местах проведения праздничных мероприятий, 14% — неинтересной программой. 21% высказывает претензии к отсутствию порядка, а 29% отмечают излишние бюджетные затраты на организацию праздников.