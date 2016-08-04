Анкара, 4 августа, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Джон Керри в августе совершит официальный визит в Турцию, сообщает Reuters со ссылкой на турецкие СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Керри

Визит главы американской дипломатии состоится на фоне осложнения отношений между Вашингтоном и Анкарой. Причиной напряженности стало обвинение Турцией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, находящегося в США, в организации попытки военного переворота в стране

Напомним, военные Турции предприняли безуспешную попытку насильственной смены власти в ночь с 15 на 16 июля. Официальная Анкара, начавшая после предотвращения мятежа крупномасштабные чистки в рядах вооруженных сил и государственных учреждениях, возлагает ответственность за путч на исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающегося в США.

Власти Турции неоднократно выступали с требованием экстрадиции Гюлена из США, чтобы он мог предстать перед турецким правосудием, однако получали отказ.