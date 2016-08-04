Вашингтон, 4 августа, 2016, 11:27 — ИА Регнум. На основе данных, полученных космическим зондом Dawn, ученые из Франции, Германии и США сконструировали модель внутреннего строения карликовой планеты Церера, сообщает журнал Nature.

(сс) NASA Церера

По мнению ученых, внутри Цереры расположено большое каменистое ядро, состоящее из наиболее распространенного метеоритного вещества — хондритов. Плотность этого ядра равна 2,46−2,90 тыс. кг на 1 куб. м. Оно покрыто оболочкой толщиной от 70 до 190 км, состоящей из смеси летучих соединений с более плотными материалами.

Исследователи пришли к выводу, что развитие Цереры шло более сложным путем, нежели у других астероидов в этом районе Солнечной системы.

Напомним, зонд Dawn был запущен в 2007 году. Аппарат достиг астероида Весты в 2011 году, а в 2012 году отправился к Церере, на орбиту которой он прибыл в марте 2015 года.

Карликовая планета Церера была открыта итальянским астрономом Джузеппе Пиацци 1 января 1801 года. Её диаметр равен 950 км, она является крупнейшим объектом в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. В августе 2006 года на ассамблее Международного астрономического союза Церера была отнесена к карликовым планетам.