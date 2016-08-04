Москва, 4 августа, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы отправил фигуранта дела о хищениях в Министерстве культуры России, генерального директора ООО «Линнит-консалт» Никиту Колесникова под домашний арест. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова, передаёт Life.

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

«Суд изменил меру пресечения Колесникову на домашний арест сроком до 16 октября», — сказала Краснова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Колесников проходит по делу о хищениях средств, выделенных Минкультуры для проведения реставрационных работ в Новодевичьем монастыре (Москва) и в крепости в деревне Изборск (Псковская область), в качестве одного из основных обвиняемых.

Напомним, в марте 2016 года ФСБ задержала ряд чиновников ведомства, подозреваемых в причастности к хищениям, и ряд бизнесменов, чьи фирмы получили подряд на реставрационые работы.

Колесников возглавляет компанию ООО «Линнит-консалт», которая участвовала в качестве подрядчика при выполнении реставрации. Он был задержан 16 марта: суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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