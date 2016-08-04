Ярославль, 4 августа, 2016, 11:14 — ИА Регнум. 3 августа ярославцы вышли на «Народный сход», посвященный обсуждению приговора осужденному мэру города Евгению Урлашову. Акция не была согласована как публичное мероприятие, поэтому проходила в формате встречи с депутатом Ярославской областной думы Александром Воробьевым.

ИА REGNUM

«Сход был народный, но прошел в форме встречи с депутатом, чтобы не было претензий со стороны правоохранительных органов. Они пытались высказать, что встреча превращается в митинг, но я скорректировал ход мероприятия.

Участники схода поручили мне встретиться с исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым, донести до него настрой и коллективное обращение граждан в связи с тем нарушением демократии, которое происходит в Ярославле в отношении мэра города Урлашова, арестованного по политическим мотивам.

Мы планируем и в дальнейшем проводить пикеты, митинги, и чтобы все это доводить и до жителей, и до власти. И чтобы те, кто будут рассматривать апелляцию, услышали нас и поняли, что нужно не закручивать гайки, а нужно быть объективными в рассмотрении уголовных дел», — заявил Александр Воробьев.

Один из организаторов «народного схода», общественный активист Арина Олейникова задала вопрос о том, куда делись все сторонники осужденного мэра.

«Где сейчас все те политики, которые при поддержке Евгения Урлашова избирались депутатами Ярославской областной думы и муниципалитета? Почему они не защищают человека, за счет которого получили свои мандаты?» — сказала Арина Олейникова.

Собравшиеся обсуждали приговор, который был вынесен в отношении Евгения Урлашова и его экс-советника Алексея Лопатина. Многие не скрывали своего возмущения, называли суд «несправедливым», проводили аналогии с «Делом Сердюкова».

«Мы сейчас пожинаем плоды коммунистического прошлого. Сегодня у нас судебная система работает по советским лекалам. Удивительно, когда оппозиционный мэр Евгений Урлашов, обвиняемый в получении взятки, получает более 12 лет лишения свободы и три года провел в следственном изоляторе, а Евгения Васильева, действия которой нанесли огромный ущерб военно-промышленному комплексу страны, гуляет на свободе, а находясь под следствием, сидела в 12-комнатной квартире под домашним арестом», — возмущен депутат Ярославской областной думы Василий Цепенда.

В «народном сходе» приняло участие около 50 ярославцев. Мероприятие прошло спокойно, у правоохранительных органов нет претензий к собравшимся.

«Такая самоорганизация людей — это очень хорошо. Пусть новый врио губернатора видит и понимает, что ярославцы могут организоваться и выразить свое мнение. Полагаю, что в день вынесения решения по апелляции на приговор мы организуем митинг. Очень много людей до сих пор поддерживают Евгения Урлашова, и если организовать полноценный митинг, на него придет больше людей. На сходы и митинги власть должна реагировать», — убежден депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин.