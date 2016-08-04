Подольск, Московская область, 4 августа, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Очистить реку Раковка в городском округе Подольск Московской области от разлива 60 кубометров нефти, произошедшего 30 июля, планируется к 7 августа. Ранее дата окончания ликвидации последствий ЧП была намечена на 3 августа. Тем временем на место экологического происшествия сегодня прибыл специальный «Болотоход» из республики Марий Эл. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

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По данным на 4 августа, на реке проводятся работы по сбору радужной пленки с воды и удалению растительности и кустарников с загрязненного болота. Также ведется зачистка береговой зоны и вывоз загрязненного грунта в амбар. Помимо этого специалисты замывают поверхность близлежащего болота и завозят новый грунт. Ориентировочное время ликвидации последствий разлива нефти назначено на 7 августа. На месте ЧП работает более 200 человек и 90 единиц техники.

«Угроза населению отсутствует. Движение дизельного топлива, попавшего в реку Раковка и находящийся ниже по течению пруд, остановлено и локализовано. По предварительным оценкам, общий объем выхода дизельного топлива не превышает 60 м3», — заключили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля в микрорайоне Климовск произошла утечка дизельного топлива из нефтетрубопровода. Сотрудники компании «Транснефть» обнаружили незаконную врезку в магистральный нефтетрубопровод. После устранения врезки на трубу был наложен манжет для предотвращения разлива нефтепродуктов.