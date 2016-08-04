Калуга, 4 августа, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Порядка 0,75% составил в этом году среднемесячный уровень регистрируемой безработицы среди экономически активного населения Калужской области, что сопоставимо с аналогичным периодом 2015 года, сообщает 4 августа корреспондент ИА REGNUM на основании данных профильных ведомств. Между тем, это один из самых низких уровней безработицы в Центральном федеральном округе.

kapital-rus.ru С начала года в службу занятости населения обратилось 15,4 тысячи человек, трудоустроено свыше 11 тысяч

По информации профильного ведомства, с начала года в службу занятости населения обратилось 15,4 тысячи человек, трудоустроено свыше 11 тысяч. При этом работодателями было заявлено о наличии 17,9 тысяч свободных рабочих мест. В регионе ежегодно проводится около 500 ярмарок вакансий, участие в которых принимает порядка 15 тысяч человек. На обучение по востребованным профессиям за прошедшие годы направлено более 45 тысяч жителей области.

Также второй год подряд Калужская область занимает первое место в Центральном федеральном округе по уровню трудоустройства инвалидов.

Одной из государственных гарантий в сфере оплаты труда является установление ее минимального размера. С этой целью в Калужской области заключено Соглашение о минимальной заработной плате, которая должна быть не ниже установленной в регионе для трудоспособного населения величины прожиточного минимума. В настоящее время минимальная зарплата составляет 10 тысяч 126 рублей в месяц. Важнейшей задачей по обеспечению работникам гарантий в сфере труда является борьба с «теневой» занятостью и нелегальными схемами выплаты зарплаты. В результате проводимой работы в этом году уже оформлены надлежащим образом трудовые отношения с 8063 работниками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, средняя зарплата в Калуге к 2018 году, согласно прогнозу социально-экономического развития, вырастет до 43 тысяч рублей. В 2015 году она составила 34 тысячи рублей. К прошлом году население Калуги выросло до 360 тысяч человек. При этом численность работающих сократилась на 2%. В 2018 году прогнозируется рост числа занятых, но незначительный — в пределах 1%. Население к этому времени вырастет до 364 тысяч человек. В основном — за счет мигрантов.

В решении проблемы занятости калужские власти надеются на малый бизнес. Сейчас в Калуге насчитывается 11 тысяч индивидуальных предпринимателей и 4293 малых предприятий. Там работают 34,7 тысяч человек. Прогнозируется, что их оборот будет расти и в 2018 году в полтора раза превысит уровень 2014 года.

Калужские промышленные предприятия в ближайшей перспективе такие темпы роста не продемонстрируют. В 2016 года наметился, хоть и весьма умеренный, но всё же рост, в основном — за счет предприятий «оборонки». К 2018 году индекс физического объема промпроизводства составит 104,6%. В 2015 году, по сравнению с прошлым, объем промпроизводства в Калуге сократился на 25,6%