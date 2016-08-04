Москва, 4 августа, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Ответственность за осуществление предпринимательской деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов без лицензии предлагается ужесточить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Астраханской области.

shuraki Цепи. Металл

«Работа нелегальных пунктов приема лома полностью дискредитирует лицензирование как институт госрегулирования отношений в соответствующей сфере деятельности. Нелегальные пункты приема лома металлов, не неся издержек на уплату налогов и правильную организацию технологического процесса, обучение и аттестацию специалистов, бесконтрольно, без оформления документов закупают лом металлов независимо от легальности его происхождения», — отмечают авторы законопроекта. Кроме того, по их мнению, при хранении лома без лицензии «наносится вред окружающей среде, поскольку лом хранится вне специально отведенных для этих целей мест».

При этом принимаемые правоохранительными органами меры по привлечению лиц, осуществляющих незаконную заготовку металлолома, к административной или уголовной ответственности оказываются малоэффективными и несопоставимыми с получаемым доходом от выручки за реализованный металлолом, констатируют астраханские депутаты.

В связи с этим законопроект предполагает, что за подобную деятельность граждане будут повергнуты административному штрафу в размере 20 тысяч рублей с конфискацией орудий и предметов административного правонарушения, должностные лица и ИП — штрафу в размере 50 тысяч рублей, юрлица — штрафу в размере 200 тысяч рублей с конфискацией орудий и предметов административного правонарушения. За повторные нарушения физлиц оштрафуют на сумму 50 тысяч рублей, должностных лиц и ИП — на 100 тысяч рублей, юрлиц — на сумму 400 тысяч рублей.

По мнению астраханских депутатов, ужесточение административного наказания за подобные правонарушения позволит снизить количество нелегальных, работающих без лицензии пунктов приема лома металлов, соблюсти экономические, экологические, общественные и другие интересы населения, а также исключить случаи неуплаты налогов.