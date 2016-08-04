Тамбов, 4 августа, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Тамбовской области зарегистрировала списки шести политических партий, которые примут участие в выборах депутатов Тамбовской областной думы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облизбиркома, отказ в заверении списка получила только партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров».

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Тамбов. Железнодорожный вокзал

Так, в выборах примут участие «Единая Россия», список которой возглавляет губернатор Александр Никитин, КПРФ под предводительством первого секретаря регионального отделения Андрея Жидкова и ЛДПР, которую на выборах ведет «не паровоз, а символ» Владимир Жириновский. Также избирком зарегистрировал список «Справедливой России», который возглавляет лидер партии Сергей Миронов. Прошла регистрацию и «Родина», первым в списке которой — депутат Госдумы Роман Худяков, вышедший ранее из ЛДПР и ставший уже участником предвыборных скандалов. Шестой зарегистрированной партией стала партия «Яблоко».

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ИА REGNUM напоминает, что выборы в Тамбовскую областную думу пройдут 18 сентября, в единый день голосования стране также предстоит выбрать депутатов Государственной думы РФ. На предыдущих выборах региональных парламентарием «Единая Россия» продемонстрировала «показательный» результат — за нее проголосовали более 65% избирателей. КПРФ оказалась на втором месте с результатом 18,1%, ЛДПР — на третьем (7,2%). Четвертое место заняла «Справедливая Россия» с результатом 5,7%. Правда, тогда общественники назвали Тамбовщину «чемпионом по выборным фальсификациям», потребовав отставки председателя регионального избиркома Алексея Пучнина.