Москва, 4 августа, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Биржевые курсы евро и доллара США незначительно корректируются к рублю, свидетельствуют данные торгов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) 4 августа.

ИА REGNUM Доллар

К 10:36 мск евро торгуется на отметке 73,93 рубля (минус 0,25 копейки к предыдущему закрытию). В ходе торгов валюта достигала максимальной отметки 74,09 рубля, минимальной — 73,8025 рубля.

Доллар США к этому времени прибавил 11 копеек, достигнув 66,38 рубля. Максимум по доллару составил 66,57 рубля, минимум — 66,2775 рубля.

Ранее мировые цены на нефть начали рост после сильного снижения. К 9:11 мск баррель Brent вырос до $43,33 (+0,531%).