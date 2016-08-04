Сочи, Краснодарский край, 4 августа, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Бюджет города-курорта Сочи внепланово пополнился сотнями миллионов рублей. Средства в казну поступили от продажи коттеджей, которые были возведены в городе к Олимпиаде-2014. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии курорта 4 августа, на очередном аукционе, который состоялся на днях, было продано еще девять домов.

Ганощенко Роман Морской порт Сочи и прилегающая территория

Претендентов на участие в торгах оказалось свыше 70. В основном это жители Москвы, Сочи, Челябинска, Калининграда. На продажу были выставлены лоты, расположенные в селе Некрасовское и на улице Урожайной в Адлерском районе.

«Начальная цена последних торгов 160,7 млн рублей, это стоимость всех девяти домов, которые были куплены на аукционе. Продали за 308,9 млн рублей», — уточнил директор департамента имущественных отношений администрации Сочи Владимир Пермяков.

Так, самый большой дом на улице 65 лет Победы со стартовой цены вырос почти в 2,5 раза — с 24,2 млн рублей до 58,6 млн рублей. В департаменте отмечают, что на олимпийскую недвижимость появился повышенный спрос. Заявки присылают из отдаленных городов России заказными письмами и экспресс-почтой, а потом уже самостоятельно приезжают на аукционы. Причем некоторые покупатели приобретают сразу несколько домов. В среднем на последних аукционах на каждый дом приходилось от 10 до 20 претендентов.

На данный момент продано уже 74 дома. Осталось еще 141. Часть из них уйдет с молотка на ближайших аукционах, намеченных на 15 и 31 августа. Предложения разнятся как по ценам, так и по квадратуре. Минимальная стоимость небольшого дома с участком земли стартует от 3,5 млн рублей.

Также по теме: Олимпийские коттеджи принесли в казну Сочи 145 млн рублей

Наследие Олимпиады в Сочи уходит с молотка

Все вырученные с аукционов средства идут в казну города Сочи. Как заверяют местные власти, они будут направлены на строительство новых и реконструкцию уже имеющих школ, детских садов и поликлиник, на подкладку и ремонт дорог, а также на решение имеющихся в Сочи коммунальных проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коттеджи постолимпийского наследия принадлежали государственной корпорации «Олимпстрой» и Росимуществу. Затем 215 домов были переданы муниципалитету. На сегодня бюджет Сочи на их продаже заработал уже больше миллиарда рублей.

Добавим, что изначально торги несколько раз отменялись и переносились из-за отсутствия заявок. Чем объясняется повышение интереса к покупке наследия Олимпиады-2014, в департаменте имущественных отношений администрации Сочи не пояснили.