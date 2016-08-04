Сухум, 4 августа, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Большое количество осадков, выпавших за короткий промежуток времени, стало причиной наводнения в Сухуме. В городе создан штаб по ликвидации последствий разгула стихии, сообщает 4 августа «Sputnik-Абхазия».

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По словам главы МЧС Абхазии Льва Квицинии, в ночь с 3 на 4 августа сильный ливень затопил множество домов и улиц в Сухуме, включая территорию Администрации президента. В настоящее время спасатели работают в усиленном режиме, частично освобожден от воды район вокзала и некоторые улицы.

Произошло подтопление автодорог и частичный выход рек из берегов, уточнила начальник коммунального управления администрации города Елена Атепина.

Наибольшие последствия ливня отмечены в центре города, там нарушено электроснабжение, повалено много деревьев.