Москва, 4 августа, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Утром 4 августа в СМИ появились сообщения с жалобами пассажиров столичной подземки на сбой движения поездов между станциями столичного метро «Кунцевская» и «Крылатское». Тем не менее работники подземки отрицают наличие проблем на линии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«Я ждал поезд на станции «Крылатское» около двенадцати минут», — заявил один из пассажиров Life.ru.

В свою очередь, в метрополитене отрицают, что имели место задержки движения поездов на Арбатско-Покровской линии. «Движение на всех линиях метрополитена осуществляется согласно графику», — говорится в сообщении пресс-служба подземки на официальной странице в Twitter.

Напомним, последний крупный сбой в работе столичной подземки произошел 8 июля 2016 года. Из-за неполадок в системе энергоснабжения, возник пожар на станции «Выхино». Движение поездов на южном участке Таганско-Краснопресненской линии было приостановлено.