Париж, 4 августа, 2016, 10:24 — ИА Регнум. В Париже неизвестные перегородили дорогу перед автобусом мусорными баками и подожгли транспортное средство. Видео инцидента опубликовано на портале YouTube.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Инцидент произошел в районе Сен-Дени. Агрессивно настроенные молодые люди заставили пассажиров и водителя выйти из автобуса, а затем забросали его бутылками с зажигательной смесью.

Пока автобус горел, нападавшие кричали «Аллах акбар». О пострадавших не сообщается, автобус сгорел дотла. По предварительным данным, нападение совершили мигранты.