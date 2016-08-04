В Париже мигранты сожгли автобус
Париж, 4 августа, 2016, 10:24 — ИА Регнум. В Париже неизвестные перегородили дорогу перед автобусом мусорными баками и подожгли транспортное средство. Видео инцидента опубликовано на портале YouTube.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Мигранты
Инцидент произошел в районе Сен-Дени. Агрессивно настроенные молодые люди заставили пассажиров и водителя выйти из автобуса, а затем забросали его бутылками с зажигательной смесью.
Пока автобус горел, нападавшие кричали «Аллах акбар». О пострадавших не сообщается, автобус сгорел дотла. По предварительным данным, нападение совершили мигранты.