Москва, 4 августа, 2016, 10:24 — ИА Регнум. За месяц до начала летней Олимпиады-2016 о её проведении слышали 69% жителей России. Большинство из них (70%) планируют следить за ходом соревнований (в том числе 23% — регулярно смотреть трансляции по всем видам спорта). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Александр Дейнека. Бег (фрагмент). 1933

Легкая атлетика, водные виды спорта и гимнастика — самые ожидаемые для российских зрителей. Наиболее интересны соревнования по легкой атлетике: за ними будут наблюдать 37% опрошенных, слышавших об Олимпиаде. Плавание, водное поло и т.д. привлекают 19%. Гимнастика — 13%. В ТОП-5 также футбол (12%) и волейбол (8%).

Медальные прогнозы на момент проведения опроса были следующими. 24% респондентов надеются на награды российских спортсменов в легкой атлетике. Каждый пятый (20%) опрошенный ждет медалей от представителей водных видов спорта. Спортивных и художественных гимнастов видят на пьедестале почета 13%.

В общекомандном зачете более четверти опрошенных (29%) ожидают лидерства России. 13% отдают пальму первенства Китаю, 12% — США.

Опрос проведен 9−10 июля 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Метод опроса — личные формализованные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.