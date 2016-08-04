Киев, 4 августа, 2016, 10:22 — ИА Регнум. «Нафтогаз Украины» объявил тендер на поставку бронированного автомобиля Mercedes Benz S600 Guard. По итогам торгов лучшим предложением стала цена автомобиля 4,50 млн грн, причем «Нафтогаз Украины» объяснил необходимость закупки бронированного авто судебным процессом против «Газпрома» в арбитраже Стокгольма и участием в суде главы компании Андрея Коболева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

Ситуацию для прессы комментирует украинский эксперт, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«История с закупкой бронированного Mercedes для «Нафтогаза» уже стала личным Mercedes-gate-скандалом главы компании Андрея Коболева. Подозрение в сговоре при проведении тендера, участие в тендере представителей прежней власти, необоснованно высокая цена автомобиля — это вбивает еще один гвоздь в имидж реформаторов», — заявил эксперт.

«Коррупционный скандал с закупкой бронированного Mercedes является следствием потери со стороны государства контроля за «Нафтогазом». Таков главный вывод скандала. После так называемой корпоративной реформы «Нафтогаза», которую лоббировал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), нефтегазовая компания вышла из-под контроля государства. Это, прежде всего, касается бесконтрольного привлечения кредитов, расходования имеющихся средств, отсутствия согласования финансовых планов с правительством», — подчеркивает Корольчук.

Специалист отмечает, что «бездумная» покупка бронированного Mercedes — это ответственность также и ЕБРР, который подарил такую возможность «Нафтогазу».

«Реакция ЕБРР на этот скандал должна быть однозначной и должна предусматривать кадровые выводы. Показательной также будет реакция на скандал с Mercedes независимых членов Наблюдательного совета «Нафтогаза» Пола Уорвика (Paul Warwick), Чарльза Проктора (Charles Proctor) и Маркуса Ричардса (Marcus Richards). Именно ЕБРР и Наблюдательный совет должны контролировать «эти руки, которые ничего не воровали» в компании «Нафтогаз». Если реакции ЕБРР и независимых членов Наблюдательного совета не будет, то это будет сигналом того, что «Нафтогаз» продолжает оставаться сплошной коррупционной дырой», — предполагает он.

«Руководство «Нафтогаза» уверенно маршировало к такому скандалу. И тем более скандал стал показательным, поскольку он на 100% повторил историю, в которую попал в 2006 году тогдашний глава «Нафтогаза» Алексей Ивченко. Скандал является показательным, поскольку и Коболев, и Ивченко пришли к власти в «Нафтогазе» на волне «революций» 2004 г. и 2014 г. Также скандал Коболева и Ивченко объединяет и то, что предметом стал автомобиль Mercedes за 200 тыс. долл. Однако, более показателен этот скандал также и потому, что так называемые реформаторы, как в 2006 году, так и в 2016 г., на самом деле абсолютно не изменились. Они остались такими же жадными, оторванными от жизни обычных граждан, самоуверенными в своей правоте, а также готовыми с пеной у рта доказывать, что без бронированного «мерседеса» компания «Нафтогаз» не будет способна выиграть суд в Стокгольме. Объяснение «Нафтогаза» по покупке бронированного Mercedes было сделано в спешке. В результате привязка к автомобилю суда в Стокгольме — это не что иное, как жестокая насмешка над всеми гражданами Украины. Главе «Нафтогаза» Коболева теперь только остается превзойти экс-министра доходов Клименко при Януковиче, который устроил так называемую железную комнату, защищавшую от прослушивания», — отмечает Юрий Корольчук.

«Безусловно, что «Нафтогаз» может отказаться от приобретения бронированного автомобиля, поскольку этот конфликт уже привлек внимание премьера Гройсмана и президента Порошенко. Но это не снимает ответственности с руководства компании. И это должно было стать предметом расследования со стороны Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Генеральной прокуратуры Украины. Это должно дополнить расследование, которое, стоит ожидать, обязательно проведет Наблюдательный совет «Нафтогаза»… Тем более что сегодня не только для СМИ уже ясно, что «Нафтогазом» интересуются правоохранительные органы. Также свою позицию от лояльного к отрицательному — в отношении к оценке действий «реформаторов» газовой отрасли, — пересматривают посольства США (новый посол Мари Йованович), Германии, Франции и Великобритании, а также отдельно Еврокомиссия», — резюмировал член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий.