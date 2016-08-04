Хабаровск, 4 августа, 2016, 10:17 — ИА Регнум. После наводнения в 2013 году в Хабаровском крае село Джари полностью переселили на новое место, сохранив при этом название населенного пункта. Сейчас новоселам специально завозят плодородную почву, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЭО «Экология и плодородие» Семья Максима Шохирева первой получила плодородную землю

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От наводнения в 2013 году в Хабаровском крае больше всего пострадало село Джари — селяне полностью лишились крова. Чтобы раз и навсегда обезопасить жителей Джари от водной стихии, региональные власти приняли решение: перенести село на новое, безопасное место и отстроить заново. Жилые дома и прочая необходимая инфраструктура были созданы за счет федерального и регионального бюджетов. Теперь, практически в двух шагах от районного центра Троицкое живет и развивается новое национальное село, в котором проживает более 800 человек.

Жители Джари были довольны всем, кроме одного момента: на новом месте почва оказалась каменистой, глинистой. Вырастить на такой земле ничего не возможно.

«Это миф, что нанайцы питаются только рыбой и дарами тайги. У нас народ очень любит и огородничать, и скотину держать», — рассказали местные жители.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт распорядился начать мероприятия по подготовке и восстановлению плодородного слоя на новых подворьях национального села. Сейчас работы близятся к завершению. Выполняет их хабаровская экологическая организация «Экология и плодородие».

В новое Джари завозятся торфяные почвогрунтовые смеси месторождения «Гурское», расположенное в 120 километрах от национального села.

Почва этого месторождения выгодно отличается от других тем, что содержит 80% органики, все необходимые микробиологические элементы, достаточное содержание фосфора, азота, калия, целый ряд витаминов и гуминовых компонентов. Словом, о такой земле жители старого Джари и не мечтали.

К тому же, новый грунт знаменит тем, что не имеет сорняков, в нем не заводятся болезнетворные бактерии, он является идеальным материалом для выращивания самой качественной продукции, поскольку добывается на 3-метровой глубине в дальневосточной тайге. Торфо-сапропелевый грунт поставляется в Джари сразу с месторождения, причем, с обязательной предварительной обработкой, под строгим надзором соответствующих региональных ведомств.

Первыми чудо-землю на свои подворья получили многодетные и малообеспеченные жители национального села. Самой первой стала семья инвалидов Шохиревых. Экологи, занимающиеся завозом почвы, отметили, что, не смотря на ограниченные возможности, Максим Шохирев и его жена смогли первыми подготовиться к приему таежного чернозема: и под грядки все готово, и даже собственноручно построенная нарядная веранда есть.

Лидер краевого хабаровского экологического движения Виктор Сайков отметил и досадный момент: «Россельхозбанк» — финансовое учреждение, призванное приходить на выручку как раз в таких случаях, поддержку обещало. Но в самый последний момент пришел отказ в кредите.

Сильно осложняют работу экологов дожди и распутица — грузовики в день проезжают по 500 километров. Но помощь местного населения, краевого правительства и местной администрации позволяет завершить работы в срок: до 10 сентября.

А жители Джари строят новые теплицы, запасаются рассадой и планируют, где и что будут выращивать. Общее мнение селян: это лучший подарок, какой только можно было пожелать, городские магазины далеко, да и цены сейчас высокие. А когда все свое — оно и полезнее, и выгоднее.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году из-за паводка на Дальнем Востоке пострадало более 100 тысяч человек, свыше 30 тысяч человек были вынужденны покинуть свое жилье. Более 200 сел и городов были подтоплены.