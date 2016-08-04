Пекин, 4 августа, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель известный во всем мире своими копиями немецких автомобилей на сей раз «воссоздал» концепт концерна Volkswagen. Новый Zotye Damai X7 SUV практически полностью копирует Volkswagen CrossBlue Coupe-концепт, представленный в конце 2015 г.

autohome.com.cn Zotye Damai X7 SUV

Дизайнеры и инженеры Zotye впервые в мировой практике скопировали не серийный автомобиль, а его концепт. Ранее китайская компания представила кроссоверы, являющиеся копиями Audi Q3, Audi Q5, Porsche Macan и Volkswagen Tiguan, пишет «Тайпин цичэ».

Новый Zotye Damai X7 SUV будет оснащен 3 турбированными версиями двигателей: 1,5-л, 1,8-л и 2,0-л мощностью 150 л.с., 170 л.с. и 190 л.с., соответственно. Автомобиль будет поставляться как с автоматической, так и механической трансмиссией.

Семиместный кроссовер не отличается крупными габаритами: 4738×1928×1665 мм при колесной базе в 2850 мм.

Продажи новинки начнутся не ранее октября 2016 г. Стоимость Damai X7 SUV в базовой комплектации составит 78 тыс. юаней, за полную версию кроссовера придется заплатить 153,8 тыс. юаней.