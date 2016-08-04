Ростов-на-Дону, 4 августа, 2016, 10:06 — ИА Регнум. «Очень рад этой победе. Она значима для нас, болельщиков и города. Доволен, что ребята выложились полностью и выполнили установку на игру», — сказал рулевой футбольного клуба «Ростов» Курбан Бердыев после победы (2:0) над бельгийским «Андерлехтом». Наставник добавил, что удовлетворен тем, как прошёл матч. Об этом ИА REGNUM 4 августа сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

vk.com/fcrostov ФК «Ростов»

Победа после домашней для «Ростова» встречи, которая завершилась вничью (2:2), была крайне важна. Впервые в истории клуб получил право сыграть в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА. Завоеванная победа обеспечила дружине Бердыева участие в групповом турнире Лиги Европы.

Добавим, что жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов состоится завтра, 5 августа, в 14:00. В этот день решится, сыграет «Ростов» с английским «Манчестер Сити», португальским «Порту», испанским «Вильярреалом», голландским «Аяксом» или немецкой «Боруссией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ответный матч между бельгийцами и ростовчанами состоялся накануне на стадионе «Констант Ванден Сток» в Брюсселе. Перед встречей в Бельгии Курбан Бердыев и защитник желто-синих Сесар Навас отмечали 100%-ную готовность команды к противостоянию.