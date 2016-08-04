Краснодар, 4 августа, 2016, 10:04 — ИА Регнум. В Краснодаре произошла очередная энергоавария. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы 4 августа, в зону отключения электроэнергии попали три населенных пункта.

kubanenergo.ru Линия электропередачи

Из-за аварии на подстанции «Лорис» с шести часов утра сегодняшнего дня без света остались жители поселков Пригородный, Знаменский и Индустриальный. Вернуть энергоресурс в дома сельчан энергетики обещают в ближайшие часы. Специалисты «Кубаньэнерго», которые уже работают на месте ЧП, планируют устранить поломку до 11:00.

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Отключения света на Кубани продолжаются

Как сообщало ИА REGNUM, аварии в кубанской столице уже давно перестали быть единичными, а скорее, вошли в систему. Несмотря на заявления местных властей о готовности города к пиковым нагрузкам, внеплановые отключения на электросетях продолжаются. Так, 17 июля в Краснодарском микрорайоне произошла авария на высоковольтной линии электропередачи. В результате без электроснабжения остались жильцы домов на четырех улицах. В тот же день из-за очередной аварии свет отключили в Западном внутригородском округе. Час спустя произошла авария на линии электропередачи в Южном микрорайоне. В результате электроэнергия была временно отключена у потребителей по ул. Рождественская Набережная и ул. 70 лет Октября.

Напомним, в середине июля в Краснодаре был побит рекорд по нагрузкам на электросети. Потребление электроэнергии достигло 950 мегаватт, превысив зимние показатели. Повысить надежность энергоснабжения кубанской столицы местные власти планируют с помощью строительства новых потребительских электроподстанций различной мощности. Их нужно возвести не менее десяти.