Москва, 4 августа, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Российские космонавты проведут на борту Международной космической станции эксперимент по получению кисломолочных продуктов для питания экипажей дальних космических экспедиций сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов.

Цитата из м/с «Гостья из будущего». реж. Павел Арсенов. 1984. СССР За кефиром

Российские космонавты экспедиции МКС-49/50 Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко готовятся к проведению эксперимента по получению активного лечебно-профилактического пробиотического продукта «Пробиовит». Полученный кисломолочный продукт будет использоваться космонавтами при дальних полетах к другим планетам в качестве штатного пробиотика.

Российские космонавты должны будут на борту МКС разработать технологию получения пробиотического препарата, укрепляющего иммунитет человека.

Экипаж, в задачу которого входит данный эксперимент, отправится на орбиту в сентябре 2016 года на космическом корабле «Союз МС-02».