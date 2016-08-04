Киев, 4 августа, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Тема Украины и украинского политического кризиса, безусловно, является одной из знаковых в президентской гонке США, до завершения которой остаётся уже менее трёх месяцев. Кандидаты, а также действующий президент не устают обвинять друг друга в незнании материала или же демонстрируют собственное видение ситуации. Неизменный отклик это «фехтование» находит в украинском медиасегменте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто кого

Ситуация с заявлением Трампа по Крыму (миллиардер и кандидат в президенты Дональд Трамп во время интервью корреспонденту телеканала ABC News заявил о том, что в случае избрания его президентом он готов рассмотреть вопрос о признании Крыма территорией РФ, а также снять наложенные на неё санкции) вызвала бурю негодования на Украине. Тем более что Трамп в последующие дни неоднократно возвращался к своему тезису, развивая и поясняя его, приводя новые аргументы. И вызывал тем самым очередные реплики украинских политиков и экспертов.

Реакция дипломатов

«Похоже, клоун Трамп на фоне гастролей совсем слетел с катушек. Он — еще большая опасность для США чем терроризм», — заявил бывший постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев.

Правда, не все украинские дипломаты выражали своё отношение крепкой лексикой. Так, посол Украины в США Валерий Чалый пригрозил, что Трамп попросту может потерять голоса украинской диаспоры в Америке: «Я вам скажу, после таких заявлений они [команда Трампа] могут потерять значительное количество избирателей среди традиционных избирателей-республиканцев, в частности, украинских американцев. Поэтому уже сейчас, после этих вещей, в Кливленде и Филадельфии опросы показывают, что динамика меняется, и Хиллари Клинтон набирает позитив, а Дональд Трамп, наоборот, теряет».

Вероятно, украинский посол забыл, что, кроме украинской, в США есть и русская диаспора, к которой команда Трампа также вполне может апеллировать.

Экс-замминистра иностранных дел Даниил Лубкивский прямо обвинил Трампа в подыгрывании России: «Заявления Трампа опасны не только как словесные эксперименты. Уже сегодня это — реальное подыгрывание российской агрессии и пропаганде. Это — поощрение Кремля, сигнал о безнаказанности, который на руку не только Путину, но и массе других противников цивилизованного мирового порядка».

Реакция политиков

«Официальный кандидат в президенты Соединенных Штатов бросает вызов ценностям свободного мира, цивилизованного порядка и международного права. Это тяжело назвать незнанием. Это — преступление этических и цивилизационных принципов», — критикует американского политика экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Также Яценюк посоветовал Трампу обратиться к своим коллегам по партии — за разъяснением о природе понятий «свобода», «международное право», «свободный мир». В этом он солидарен с Лубкивским, который также считает, что коллеги по Республиканской партии со временем поправят Трампа.

«Бесстыдное заявление кандидата в президенты США Трампа о возможном признании Крыма российским — диагноз опасного маргинала. И опасен он как для Украины, так и для США в такой же степени. Не может маргинал, потакающий диктатуре Путина, быть гарантом демократических свобод в США и мире», — комментирует слова американского политика министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Далее Аваков упоминает, что предвыборный штаб Трампа возглавляет известный американский политтехнолог Пол Манафорт — тот же, что неоднократно выступал консультантом Виктора Януковича и Партии регионов во время выборов. Аваков прямо намекает, что Трампа ждёт судьба бывшего президента Украины.

«Очень разочарован по поводу заявления Трампа по Крыму, но не удивлен. Популисты — это проблема всего мира, независимо от того, откуда они», — комментирует народный депутат Украины Владимир Арьев.

А вот председатель комитета Верховной рады Украины по иностранным делам Анна Гопко, комментируя для прессы слова Трампа о Крыме, заявила — даже если это его реальная позиция, бояться украинцам нечего: «Хоть как бы это ни было сложно с Трампом, но все равно есть какая-то стратегическая линия американской политики в отношении России. И Трамп, даже в случае победы, он радикально резко не может ее изменить».

В то, что позиция США в отношении Украины не изменится в том случае, если Трамп станет новым американским президентом, верит популярный на Украине журналист Айдер Муждабаев. Как объяснил журналист, в США существует Конституция и там не живут эмоциями президента, поэтому Трампу придется подбирать слова.

«Риторика Трампа по Украине и Крыму из разряда вопросов, которые не касаются американцев непосредственно, ведь иностранный дискурс вторичный на американских выборах. Многие избиратели пропускают мимо ушей подобные вещи. Но на них реагируют здесь. Почему Трамп так легко относится к этому всему? Потому что его заявления не вписаны в его программу», — считает Муждабаев.

Вместе с тем он предполагает, что между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным могут быть какие-то договоренности — «или даже подкуп».

Лидер скандальной организации «Братство» Дмитрий Корчинский также посоветовал украинцам не бояться победы Трампа, отметив, что Украине нужно прекратить надеяться на помощь Запада. «Трамп не может помогать нам меньше, чем Обама. Потому что не бывает меньше, чем ничего», — заявил Корчинский.

Реакция экспертов

Любопытно, что слова Трампа назвали предвыборной риторикой как в США, так и в РФ. Однако украинская пресса, обвиняющая Трампа в том, что он увяз в теме Крыма, увязла в этой же теме не меньше: тема не теряет актуальности уже практически неделю. Причем иногда это вполне сознательная позиция: «Господа украинские политики, если у вас есть что сказать о Трампе и Хиллари (не обязательно критиковать, можете поддержать, если такова ваша позиция) — это та самая возможность! Воспользуйтесь ею, а заодно помогите стране, пусть тема Украины еще продержится в топе», — призывает украинский политолог Тарас Березовец.

Главный советник Института стратегических исследований «Новая Украина» Вячеслав Потапенко в комментарии для ресурса «Голос Америки» полагает, что дело в особенностях дебатов во время президентской гонки в США: «Если одна сторона заняла позицию конфронтации с Россией, то другой кандидат декларирует возможность диалога». То есть, считает эксперт, Трамп в этом плане скорее заложник ситуации.