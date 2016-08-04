Лондон, 4 августа, 2016, 09:50 — ИА Регнум. Решение Великобритании о выходе из состава Евросоюза положительно оценивают 54% российских респондентов, при этом 51% граждан РФ считают, что Brexit негативно повлияет на британскую экономику, сообщает Financial Times, ссылаясь на данные опроса Ipsos MORI.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

Лишь 6% жителей России отрицательно отнеслись к решению британцев, также Brexit огорчил 20% жителей США, 25% французов и 48% шведов. В самой Великобритании негативно оценивают решение о Brexit 49% опрошенных.

58% респондентов в Польше считают, что последствия выхода Великобритании из ЕС негативно скажутся на ее экономике, а вот жители Франции в этом вопросе более оптимистичны: лишь 35% из них переживают за экономику страны-соседа.

По мнению 56% британцев, Евросоюз должен предложить стране более выгодные условия. Такого же мнения придерживаются и 35% жителей Польши, а также 19% респондентов во Франции и России.

Опрос численностью 12 тыс. человек был проведен в течение двух недель после референдума о выходе Великобритании из состава ЕС, который прошел 23 июня этого года.

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