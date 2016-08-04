Брюссель, 4 августа, 2016, 09:53 — ИА Регнум. На примере событий в Крыму, на востоке Украины и в Сирии мир мог наблюдать новую оборонную и наступательную стратегии России в действии. Руководство страны нивелировало слабости — в экономике, политике, демографии и Вооруженных силах — таким образом, что Москва теперь может с помощью принуждения, а иногда и открытой военной силой действовать против соседних государств почти безнаказанно, пишет Дэн Гор в статье для National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Сдерживание агрессивной, но при этом относительно слабой России представляет для Запада проблему совсем иного характера, чем противостояние с растущим Китаем. По его мнению, НАТО и США должны предпринять пять мер для повышения своего потенциала сдерживания и сохранения стабильности в Европе.

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Во-первых, альянсу необходимо расширять свой разведывательный потенциал, недостатки которого не являются чем-то новым. Некоторые учения российских Вооруженных сил стали для НАТО, по словам представителей командования США, полной неожиданностью. Вызвано это тем, что страны НАТО не спешат вкладывать деньги в развитие разведывательной техники и центров анализа разведданных. Разведывательная авиация США, располагавшаяся в Европе, была оттуда выведена в ходе стратегического поворота США к Азии и борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Во-вторых, Североатлантическому альянсу необходимо увеличить численность своих ВВС, которые являются наиболее гибким инструментом в арсенале блока. Авиации блока будет принадлежать ключевая роль в уничтожении систем обороны в Калининграде и других анклавах России. Наибольшее значение автор придает развитию логистической и иной инфраструктуры для ВВС НАТО, прежде всего в Восточной Европе. Добиться этого особенно важно, поскольку Москва активно наращивала возможности нанесения ударов с большого расстояния для разрушения инфраструктуры альянса.

Большие надежды аналитик также связывает с тем, что страны — члены НАТО перейдут на авиацию пятого поколения, в частности унифицированный американский ударный истребитель F-35.

В-третьих, НАТО необходимо серьезно заняться созданием интегрированной системы противоракетной обороны. Автор отмечает, что наибольшую досаду вызывает наличие у России интегрированной системы ПВО. Альянсу необходимо создать подобную систему для защиты критически важной инфраструктуры, а также для того, чтобы не дать Москве возможности нанести превентивный удар неядерными средствами.

Несмотря на то, что шаги в этом направлении уже делаются — в строй введена база противоракетной обороны «Иджис» в Румынии, за которой последуют еще два объекта, — этого недостаточно. Альянсу в действительности нужна дюжина, а то и больше подобных объектов, где будут совмещены ракеты «Иджис» / «Стандарт-3» и системы THAAD. Кроме этого, альянсу нужно создавать и защиту от ВВС России.

В-четвертых, НАТО нужно снова учиться вести электронную войну, которую альянс не вел по-настоящему со времен холодной войны, ограничиваясь только мерами по нейтрализации самодельных взрывных устройств с дистанционным управлением, применяемых террористами. Россия же, отмечает автор, активно применяла эти меры в Грузии, Крыму и на Востоке Украины. Вооруженные силы России смогли крайне эффективно воздействовать на системы связи между правительством и военными.

Проблемы НАТО в этой области носят не просто технологический характер. На сегодняшний день наблюдается нехватка как систем вооружения и обученного личного состава, так и понимания концепции ведения подобных операций. И эту ситуация необходимо исправлять.

И наконец, блок должен начать модернизацию своего ядерного оружия и доктрин его применения. Вашингтону и альянсу нужно создать четкую «лестницу эскалации», в рамках которой будет прописан ответ на каждую угрозу. В технической области необходимо ускорить процесс модернизации бомб B61, затем в США должны подумать о том, чтобы развернуть у границ России крылатые ракеты морского базирования.

По мнению автора, поскольку Россия нарушила соглашение о сокращении ракет средней дальности и может вообще из него выйти, нужно разработать план и на такой случай, подготовить развертывание новых систем баллистических ракет средней дальности и крылатых ракет с соответствующими боеголовками.

Таким образом, вызов, который представляет собой Москва, связан не с возможностями Вооруженных сил России, а с отсутствием на Западе политической воли защищать самих себя. Если крупные страны НАТО на половину или даже четверть процента своего ВВП увеличат отчисления в бюджет альянса, блок сможет продемонстрировать Москве, что Запад готов к обороне. Угроза со стороны России для НАТО по большому счету является результатом слабости альянса, а не силы или решительности Кремля.