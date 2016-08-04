Москва, 4 августа, 2016, 09:42 — ИА Регнум. В России количество курильщиков постепенно снижается. Так, в 2013 году называли себя курильщиками 40% населения, в 2014 — 38%, в 2015 доля снизилась до 32%, а при последнем опросе была получена доля курильщиков в размере 28%. Между тем, растет популярность электронных сигарет. Такие данные представил исследовательский холдинг «Ромир».

killsmoke.ru Сигарета

Курит почти половина мужского населения страны — 47%. Курильщиков среди женщин насчитывается 13%. Средний стаж российского курильщика составляет почти 18 лет. Среди мужчин стаж потребления табака несколько выше — более 19 лет, а среди женщин немного меньше — чуть более 13 лет.

Среднее количество выкуриваемых сигарет составляет 16 штук в день. Среди мужчин этот показатель достигает 18 сигарет в день, а среди женщин — 11. Стоит отметить, что интенсивность курения растет прямо пропорционально возрасту курильщиков. Так, если молодежь в среднем выкуривает 12 сигарет в день, то среди граждан старше 60 лет этот показатель превышает 18 штук ежедневно.

4% курильщиков табака курят одновременно и электронные сигареты. Несколько выше доля электронных курильщиков в женской аудитории (6%) и в молодежной группе респондентов (5%). Половина курильщиков начали использовать электронные сигареты в течение последнего года, а средний стаж составляет 2,2 года.

Среди основных причин курения электронных сигареты респонденты назвали отсутствие дыма и запаха, как от обычных сигарет, при наличии эффекта курения — 40%. Каждый восьмой потребитель электронных сигарет (12%) признался, что начал их курить в связи с введением ограничений на курение в общественных местах. Каждый десятый электронный курильщик пытается с помощью них бросить курить вообще. А по 8% опрошенных назвали электронное курение модным и менее вредным для здоровья и окружающих.

Опрос проведен в июне 2016 года. В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.