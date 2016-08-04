Рим, 4 августа, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Спецслужбы Италии проверяют информацию о причастности представителей террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) к управлению и контролю за потоками мигрантов, направляющихся через Средиземное море в страну. Об этом, как передает RT, сообщил министр юстиции Италии Андреа Орландо.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Следствие идет и сконцентрировано на выяснении того, играют ли представители ИГ (запрещена в России) значительные роли в контроле и управлении потоком мигрантов в Италию», — говорит министр.

При этом Орландо добавил, что у спецслужб есть подозрения, что члены незаконных вооруженных формирований пытались повлиять на то, где именно в конечном итоге размещают добравшихся до Италии беженцев. Кроме того, не исключено, что эмиссары ИГ (запрещена в России) ведут работу в самих лагерях мигрантов в Италии.

Детали расследования строго засекречены.