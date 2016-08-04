Красногорск, 4 августа, 2016, 10:42 — ИА Регнум. В Московской области дан старт ежегодной акции «Наш лес. Посади свое дерево», которая в 2016 году пойдет 17 сентября, накануне профессионального праздника — Дня работника леса. Планируется, что в ходе акции будет высажено порядка 1,3 миллиона лесных деревьев и 110 тысяч парковых. Тем не менее, как корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель центра мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Московской области Антон Хлынов, акция вряд ли поможет кардинально повлиять на экологическую обстановку в регионе, усугубленную строительной политикой властей.

Иван Шишкин. Березовая роща. 1878

Акция по посадке деревьев проходит в Подмосковье дважды в год — весной и осенью. Весной проводится акция «Лес Победы», посвященная Победе в Великой Отечественной войне, а осенью — акция «Наш лес. Посади свое дерево». По данным пресс-службы правительства Подмосковья, с 2013 года в массовых акциях по посадке деревьев приняли участие более 410 тысяч человек, которые посадили свыше 6 млн деревьев.

«Какими-то акциями экологическое состояние Московского региона не улучшишь. Нужно принимать системные меры и менять уровень экологической культуры при принятии управленческих решений. Так, в марте правительством области была утверждена схема территориального планирования транспортной сети, где почему-то реализуется парадигма, при которой все особо охраняемые природные территории, попадающие на линии запроектированных трасс, подлежат реорганизации, а не наоборот, трассы проводить в обход ООПТ», — отметил Хлынов.

По мнению эксперта, недостатки есть и в весенней кампании по посадке деревьев, которая зачастую вызывает у жителей области улыбку и для кого-то может быть просто очередным путем зарабатывания крупных сумм денег.

«Я бы пересмотрел подходы к организации акции «Лес Победы», в том числе в части проявления тех людей, кто ее реально инициировал, а не украл эту идею. Те, кто ее реально предложил делать, заложили совсем другой формат, чем тот, который сейчас реализуется, когда в массовом порядке высаживаются миллионы деревьев, и все это приедается и вызывает у многих улыбку. Сейчас просто кто-то умело приспособился к собственному пиару и зарабатыванию больших денег. По большому счету за этим стоит цинизм», — заключил Хлынов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе акции «Лес Победы», прошедшей в Подмосковье 14 мая, было высажено 1 млн 300 тысяч деревьев. На посадки вышли более 70 тыс. жителей области. Суммарная площадь акции составила более 550 Га.