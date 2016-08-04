Вашингтон, 4 августа, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Предки современного человека обладали мутацией генов, позволявшей переносить дым от костров, что обусловило эволюционное преимущество кроманьонцев над неандертальцами. В наши дни тот же ген «помогает» людям курить, обеспечивая низкую чувствительность легких к табачному дыму, говорится в статье американских ученых, опубликованной в издании Molecular Biology and Evolution.

Цитата из м/ф «Дарю тебе звезду». реж Фёдор Хитрук. 1974. СССР Древние люди в пещере

По словам Гэри Пардью из университета Пенсильвании в Юниверсити-Парке, вместе с дымом в организм человека попадают большие дозы токсичных полиароматических углеводородов. Вследствие быстрого всасывания и разрушения этих токсинов в организме происходит массовая гибель клеток, грозящая возникновением рака.

Мутации в генах современного человека и его предка — кроманьонца, позволяют относительно легко переносить воздействие дыма. Благодаря этому, предположили ученые, кроманьонцы оказались более жизнеспособны, чем их конкуренты, обитатели древней Европы Homo neanderthalensis.

Жилищами неандертальцам служили пещеры, где они, как и кроманьонцы, разводили огонь и готовили с его помощью пищу. Однако их метаболизм не справлялся с объемом токсинов, что провоцировало развитие раковых заболеваний и приводило к низкой рождаемости.