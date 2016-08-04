Москва, 4 августа, 2016, 09:15 — ИА Регнум. Пара USD/RUB, похоже, попала в рамки узкого диапазона, из которого не так-то просто выбраться, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Нижняя граница проходит по отметке 65,50, а верхняя — по 67,00. Учитывая, что котировки нефти вполне могут возобновить снижение уже сегодня, 4 августа, рубль тоже способен продемонстрировать новый попытки пробоя отметки 67,00.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

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«Если рассматривать динамику прошлого года, то в рамках текущего нисходящего тренда по Brent вполне можно ожидать просадки до уровня 37,8 долл./баррель в течение ближайших двух недель. Для пары USD/RUB это может означать вероятность достижения отметки 69,00 с кратковременными попытками пройти выше», — пояснила Афанасьева.

«Таким образом, потенциал роста пары еще не исчерпан и уже в ближайшие дни рубль возобновит падение», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 4 августа Центробанк РФ понизил официальные курсы основных валют к рублю. Доллар США установлен на отметке в 66,7420 рубля, он снизился на 13,96 копейки. Курс евро опустился на 10,29 копейки и составил 74,7978 рубля. Стоимость марки Brent выросла на 0,46% — до 43,30 доллара за баррель.