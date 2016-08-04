Севастополь, 4 августа, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников произвел первые назначения в руководстве правительства города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства.

Герб Севастополя Герб Севастополя

Распоряжением врио главы Севастополя с 3 августа исполняющим обязанности заместителя губернатора — председателя правительства назначен Илья Пономарев. О новом замгубернатора известно, что ему 39 лет, он имеет два высших образования по специальностям «Менеджмент» и «Государственное управление». Предыдущее место работы — руководитель Агентства по инвестиционному развитию Удмуртской Республики.

С 4 августа приступит к работе в должности заместителя директора департамента внутренней политики правительства Севастополя Григорий Буйлов. Он родился в 1977 году, прежде работал в министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, двумя днями ранее исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников уволил трех членов правительства города — двух заместителей губернатора и директора департамента. 28 июля глава города подписал указ об отставке правительства города.

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