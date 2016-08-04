Барнаул, 4 августа, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Новая лестница Нагорного парка и мост через Барнаулку откроются ко Дню рождения Барнаула. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает официальный сайт Барнаула. Побывав на этих завершаемых строителями объектах, глава администрации Барнаула Сергей Дугин пришел к выводу, что облик туристического кластера «Барнаул — горнозаводской город» проявляется все явственнее.

коллаж «Барнаул — горнозаводской город»: склон Нагорного парка уположен, а лестница и мост через Барнаулку почти достроены

«Подниматься по новой лестнице гораздо комфортнее, так как склон стал более пологим. Установлены светильники. Представляете, как красиво будет выглядеть склон в вечернее время!» — отметил сити-менеджер.

По словам Сергея Дугина, мост через Барнаулку соответствует современным требованиям: расширен до двух полос, сделаны тротуары, литое чугунное ограждение.

Напомним, проект туристического кластера «Барнаул — горнозаводской город» включен в федеральную целевую программу развития туризма.

«Привлечь федеральные средства удалось благодаря тесному взаимодействию краевых и городских властей. В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011−2018 годы» ведется работа на кластерах «Белокуриха-2» и «Бийск — Золотые ворота». Вхождение Барнаула в эту программу позволило привлечь еще 691,6 млн руб.; по 100 млн рублей будет выделено из краевого и городского бюджетов. Эти деньги — целевые, будут направлены на развитие инженерной инфраструктуры кластера», — об этом в октябре 2015 года заявил первый вице-губернатор Сергей Локтев в ходе выездного совещания с представителями администрации Барнаула и руководителями подрядных организаций.

«Реализация проекта туркластера дала уникальную возможность за короткое время преобразить историческую часть города, и мы ей воспользовались. Необходимо делать все возможное для включения городских объектов в федеральные программы. Детские сады, школы, туркластер, построенные за счет федеральных средств, будут служить барнаульцам долгие годы», — пояснил сегодня Сергей Дугин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, демонтированная в прошлом году лестница Нагорного парка была спроектирована в 60-е годы по индивидуальному проекту барнаульского архитектора Виктора Казаринова. Противники нового проекта, среди которых был и известный барнаульский архитектор Сергей Боженко, полагали, что выполаживание холма тоже недопустимо.

«Холм этот, по-сути, реликтовый и достался нам со времен основания Барнаула. Его насильственное выполаживание — акт неслыханного вандализма. Мы потеряем безвозвратно ценнейшую часть природного ландшафта города. Лестница как бы парит над холмом. Она отлично проработана эргономически», — такие доводы Сергей Боженко приводил год назад в одном из интервью газете «Сами».

К тому же для осуществления работ по террасированию склона потребовалось потревожить старые могилы горожан: в 1772 году на этом месте было открыто Нагорное кладбище.

Но, по мнению городских властей, старая лестница была уже небезопасна, а новый проект позволит повысить устойчивость склона и его эстетическое оформление.