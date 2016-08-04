Вашингтон, 4 августа, 2016, 09:01 — ИА Регнум. Власти США разрешили частной американской компании Moon Express осуществление экспедиции на Луну в 2017 году, сообщает Reuters со ссылкой на главу компании Боба Ричардса.

nasa.gov Вид Земли с Луны

По его словам, получение такого разрешения стало результатом длительных консультаций компании с Федеральным авиационным управлением (FAA), Госдепартаментом и другими федеральными ведомствами США.

Лунная экспедиция будет рассчитана на две недели. Moon Express собирается посадить на лунную поверхность небольшой модуль размером с чемодан, загруженный различным научным оборудованием, включающим камеры и передатчик для съемки Земли и переправки фотоснимков в штаб-квартиру компании.

По международному соглашению 1967 года правительство США несет полную ответственность за все экспедиции негосударственных предприятий за пределы земной орбиты. Moon Express стала первой частной компанией, получившей разрешение на экспедицию дальше этих пределов.

Напомним, ряд стран, включая США, Россию, Китай, Великобританию и, Японию, уже заявляли о планах создания лунных баз. В частности, NASA собиралось начать строительство обитаемой базы Lunar outpost в 2019 году и завершить его к 2024 году. В 2010 году данный проект был свернут из-за нехватки средств.