Москва, 4 августа, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Рынок энергоносителей минувшим торговым днем скучал в диапазоне, пока не вышли данные Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю. Так, к 29 июля коммерческие запасы черного золота выросли на 1,4 млн баррелей против прогноза сокращения и составили 522,5 млн баррелей.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Эта статистика должна была спровоцировать «медведей» к атаке, но инвесторы заинтересовались компонентами отчета. Например, тем, что запасы бензина снизились на 3,3 млн баррелей против прогноза сокращения на 0,2 млн баррелей. Помимо этого, добыча черного золота в США опустилась на 55 тыс. баррелей в сутки и составила к 29 июля 8,46 млн баррелей в сутки.

Понятно, что внимание биржевых трейдеров весьма избирательное, они могли среагировать на что угодно и как угодно. Тем не менее, к утру 4 августа баррель сорта Brent прибавляет в весе и стоит $43,28 (+0,4%). Предполагаемый диапазон торгов для «бочки» североморской нефти на сегодня — $42,70−43,65.