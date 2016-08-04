Челябинск, 4 августа, 2016, 09:59 — ИА Регнум. В Челябинске глава местной епархии поддержал идею о переименовании одного из главных городских проспектов, названного в честь Якова Свердлова, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Челябинск

Митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим в интервью журналисту Владимиру Филичкину высказался за идею переименования Свердловского проспекта в улицу Александра Невского. «А еще существует прекрасная идея обратиться сегодня и к названию улицы, на которой стоит храм. Представляете: улица Александра Невского…», — заявил глава челябинской епархии в интервью изданию «Губерния».

Храм Александр Невского расположен в Челябинске по адресу: Свердловский проспект, 59. С начала 1980-х в здании храма располагался зал камерной и органной музыки. С 2013 года храм перешел в ведение РПЦ.

Однако позже на сайте Chelyabinsk.ru вышло опровержение, в котором руководитель пресс-службы челябинской епархии Алексей Ермолюк опроверг информацию с высказыванием митрополита: «К владыке на интервью пришли три журналиста, и Владимир Филичкин сказал, что давно предлагает переименовать улицу Коммуны в Александро-Невскую, владыка ответил на это, что было бы неплохо», — объяснялся пресс-секретарь епархии, — «Соответственно, речь не идет об идее митрополита и речь не идет о Свердловском проспекте. Владыка благожелательно отнесся к идее Филичкина, но решать должны горожане».

В администрации Челябинска идею переименования Свердловского назвали тупиковой, сославшись на высокие расходы при смене наименования большого линейного объекта Челябинска. Но рассматривать вопрос, если такой поступит, будет топонимическая комиссия города, сообщил замглавы Челябинска по социальному развитию Игорь Лопаткин.

Общественники Челябинска возможное переименование Свердловского проспекта считают опасным заигрыванием с общественными настроениями.

«Переименование проспекта, или улицы, или другого объекта, названного в советский период нашей истории, есть ничто иное, как попытки провести десоветизацию, которая внесет глубокий раскол в наше общество. Последствия могут затмить даже растущую напряженность от тяжелой социально-экономической обстановки. Хочу подчеркнуть, что не считаю финансовые затраты от переименования критическими. Бездумных трат у нас в регионе достаточно, однако пока еще ничего, — «живем». А вот политический урон, и издержки, относящиеся к коллективному историческому самосознанию граждан, будут колоссальными. Неужели произошедшее на Украине не учит, что с представлениями о советской истории наших сограждан играть не стоит?! Ведь там началось все с яростного отрицания советского прошлого. И дошло до «ленинопада» и реальной войны», — заявил представитель челябинского отделения движения «Суть времени», руководитель общественной организации «9 мая» Александр Забачёв.

Отметим, в Челябинской области периодически вносятся инициативы о переименовании улиц и площадей, названных в советский период. Так, в 2004, а затем в 2013 году в Златоусте улицу имени Урицкого предлагалось переименовать в Зеленую, а площадь III Интернационала — в Арсенальную. В Миассе в апреле 2014 года поднимался вопрос о переносе памятника Ленина с одновременными реставрационными работами. Общественность Миасса оказала сопротивление, посчитав, что с реставрации памятник Ленину может не вернуться. В городе Кыштыме решили подойти к десоветизации масштабно. В 2014 в администрацию обратились с инициативой о переименовании всех улиц, названных в честь террористов (имелось ввиду революционеров).

Корни идей по переименованию, в большинстве инициатив (в случае с Кыштымом — напрямую), ведут к книге «Возвращая Россию», представляющей собой сборник статей и иных документов, подготовленных членами фонда «Возвращение» и сочувствующими. Среди авторов — министр культуры Владимир Мединский, Владимир Лавров, Даниил Петров, Андрей Кураев, Михаил Горбаневский, Игорь Курляндский и другие. Сборник утверждает, что «утраченные в советский период традиции» мешают «формированию национальной идеи на базе восстановления приемства России современной с Россией до 1917 г.». Сборник вышел тиражом 2000 экз. и «отдельно рекомендуется для распространения в местных администрациях во всех регионах России».

Владимир Мединский, помимо всего прочего, является главой Российского военно-исторического общества, инициировавшего установку памятной доски пособнику Гитлера Маннергейму в Санкт-Петербурге.

Стараниям десоветизаторов, как правило, противопоставляют соцопросы, проведенные независимым исследовательским агентством АКСИО в 2011 году в России. Тогда против десоветизации высказалось 89,7% граждан всей России. По данным социологического исследования того же агентства, проведенного в Челябинске в 2014 году, к идее переименования челябинских улиц, названных в советский период, отрицательно относятся 73% респондентов, к Ленину на Площади Революции положительно относятся 68%. И, что важно и показательно, к похороненным революционерам в Челябинске как к героям относятся 73% местных жителей.