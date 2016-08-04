Пекин, 4 августа, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному на сайте Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантина КНР, немецкий производитель автоконцерн Volkswagen, которому принадлежит британский бренд Bentley начнет массовый отзыв автомобилей, импортированных в Китай.

brands-carz.com Bentley

Немецкие инженеры установили, что при некоторых маловероятных условиях эксплуатации люки, установленные в крыши Bentley Flying Spur могут вывалиться из креплений, что может привести к травмам и ДТП, пишет «Тайпин цичэ».

Под отзыв попадают экспортированные модели, которые были произведены в период с 27 апреля 2007 г. по 29 октября 2008 г. Владельцы данных автомобилей, должны обратиться к официальных дилерам, которые проведут бесплатную диагностику и ремонт автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 6 апреля Государственное управление по надзору за качеством, проверке и карантину КНР опубликовало заявление, согласно которому немецкий концерн Volkswagen отзовет более 103 тыс. автомобилей из-за конструктивного недостатка.