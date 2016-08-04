Новосибирск, 4 августа, 2016, 09:39 — ИА Регнум. Правительство Новосибирской области решило выделить из бюджета региона беспроцентный кредит в размере 30 млн рублей на реконструкцию Криводановской школы №22, которая была закрыта на ремонт из-за угрозы обрушения.

Правительство Новосибирской области Всего на реконструкцию Криводановской школы требуется около 100 млн рублей

Как заявили власти, предоставление бюджету Новосибирского района беспроцентного бюджетного кредита уже одобрено. Кредит будет предоставлен до конца 2017 года. Всего на реконструкцию школы требуется около 80 млн рублей. Остальная часть средств будет привлечена районом за счёт кредитных заимствований.

Как заявили ИА REGNUM в правительстве региона, губернатор области Владимир Городецкий поручил министру строительства Сергею Боярскому проконтролировать, чтобы работы по реконструкции были завершены в максимально сжатые сроки.

В новом учебном году в Криводановской средней школе №22 планируется набрать семь первых классов. Всего завершения реконструкции ждут 140 учеников.

Напомним, что двухэтажное здание школы №22 было закрыто на реконструкцию еще в 2014 году из-за возможного обрушения. Учащиеся были переведены во второй корпус школы, расположенный по соседству и вынуждены были учится в две смены. А в сентябре планируется набрать еще семь первых классов. Поэтому вопрос завершения капитального ремонта и открытия первого корпуса школы встал остро. На проектно-сметную документацию, ремонт кровли, замену окон, инженерные коммуникации из муниципального бюджета уже было потрачено около 19 млн рублей. Еще необходимо выполнить отделку внутренних помещений и фасадов, смонтировать системы электро‑ и водоснабжения, отопления, вентиляции, сетей связи и автоматической пожарной сигнализации. На это нужно еще порядка 80 млн рублей. Но этих денег в муниципальном бюджете просто не оказалось.

Вопрос о том, чтобы оказать помощь в завершении ремонта школы в областном правительстве встал еще в марте. Тогда Владимир Городецкий поручил ведомствам «выработать оптимальный механизм завершения капитального ремонта».