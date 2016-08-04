Москва, 4 августа, 2016, 08:54 — ИА Регнум. По итогам торговой сессии на Московской бирже 3 августа курс американского доллара расчетами завтра снизился на 0,55%, до 66,27 рубля, курс евро отступил на 1,3%, до 73,93 рубля. Официальные курсы ЦБ РФ на сегодня, 4 августа, составляют 66,74 рубля за американскую валюту и 74,79 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 14 и 11 копеек соответственно.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Рубль более чем энергично среагировал на нефтяной отскок минувшего вечера. «Быкам» до доллару пришлось временно отложить цель прохода в область 67,50, раз инвесторы пока не готовы к решительным действиям. Новости о внезапно обнаружившейся российской дефляции похожи по своему звучанию на чудо: никто толком не знает, что это, но заодно со всеми восхищается. К третьей неделе июля месячная инфляция росла на 0,6%, потому ее сокращение на 0,1% на четвертой неделе месяца мало что значит. Рядовой потребитель на своем кошельке сокращение цены не почувствует, а сезонные овощи и фрукты из года в год в одно и то же время дешевеют из-за роста предложения.

Для доллара США актуальным диапазоном торгов на сегодня, 4 августа, является коридор 66−67 рублей. Ближайшая поддержка стоит на 66,10, сопротивление — на 66,65. Евро проведет новый день августа в диапазоне 73,70−74,30 рубля. Здесь поводов для распродажи все-таки меньше.