Анкара, 4 августа, 2016, 08:48 — ИА Регнум. В Турции после попытки военного переворота правоохранительными органами задержано около 26 тыс. человек, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на министра внутренних дел страны Эфкана Алу.

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По его словам, задержано 25 тыс. 917 человек, в настоящее время под стражей остается почти половина — 13 тыс. 419 человек. Также глава МВД уточнил число жертв мятежа: погибли 238 человек, еще 2 тыс. 917 человек ранены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля в Турции была предпринята попытка военного переворота. На улицах Анкары и Стамбула появились военные и бронетехника. Мятеж не удался, к утру преданные правительству Турции военные полностью восстановили контроль над ситуацией в стране.

Вслед за этим в Турции были проведены чистки военных и государственных структур, арестованы или лишились своих постов тысячи человек. Был ужесточён контроль над СМИ, некоторые были закрыты властями.

По данным премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, в рамках расследования попытки переворота 58 тыс. 611 человек были отстранены от работы, 3 тыс. 499 — уволены.