Москва, 4 августа, 2016, 08:39 — ИА Регнум. В Москве сотрудники полиции оформили протокол за мелкое хулиганство на пассажира, прибывшего рейсом Южно-Сахалинск — Москва и устроившего дебош на борту, сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк.

syl.ru Шереметьево

По ее словам, о конфликтном пассажире на борту самолета в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту «Шереметьево» сообщил экипаж. Мужчина, путешествовавший бизнес-классом, ударил бортпроводника.

Вместе с пассажирами бортпроводники обезвредили дебошира. После посадки в аэропорту назначения он был доставлен в дежурную часть.